Правительство намерено отменить НДС на социально значимые товары

Министерства оценивают целесообразность такого шага и возможные последствия от отмены НДС. "Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы должны четко понимать, приведет ли это к снижению цен или нет", - заявил Виктор Евтухов.
Министерства оценивают целесообразность такого шага и возможные последствия от отмены НДС. "Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы должны четко понимать, приведет ли это к снижению цен или нет", - заявил Виктор Евтухов.
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