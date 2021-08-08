Алина Кабаева прокомментировала серебро Дины Авериной на Олимпиаде и реакцию Ляйсан Утяшевой на судейский скандал

Вот уже вторые сутки не утихают разговоры о нечестном судействе на соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио — спортсменки из России впервые с 1996 года остались без олимпийского золота.
Вот уже вторые сутки не утихают разговоры о нечестном судействе на соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио — спортсменки из России впервые с 1996 года остались без олимпийского золота.
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