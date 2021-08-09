Саратовский министр здравоохранения взял под контроль крупное ДТП с автобусом

Такое поручению Олегу Костину дал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.Саратов, 9 августа. Губернатор Валерий Радаев поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять под личный контроль лечение пострадавших в крупном ДТП с автобусом.