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Саратовский министр здравоохранения взял под контроль крупное ДТП с автобусом

Саратовский министр здравоохранения взял под контроль крупное ДТП с автобусом

Такое поручению Олегу Костину дал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.Саратов, 9 августа. Губернатор Валерий Радаев поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять под личный контроль лечение пострадавших в крупном ДТП с автобусом.

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