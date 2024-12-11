ОПГ «Химпром» ликвидировали в Москве. Точнее его московское отделение. Головной офис ОПГ в Киеве. Группировка начинала свою деятельность с наркотиков.
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ОПГ «Химпром» ликвидировали в Москве. Точнее его московское отделение. Головной офис ОПГ в Киеве. Группировка начинала свою деятельность с наркотиков.