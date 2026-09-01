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Мы соседи по планете

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22 работы мастеров, которые превратили обычные материалы в произведения искусства

22 работы мастеров, которые превратили обычные материалы в произведения искусства

Сколько времени нужно, чтобы выковать серёжку из двух металлических кружков? Сшить костюм ангела по описанию из Библии? Сплести эполет из кольчуги? У каждого из 22 авторов этой подборки — свой ответ.

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