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Боец ММА сначала отсидит свой срок и только потом уедет к себе на родину

Боец ММА сначала отсидит свой срок и только потом уедет к себе на родину

Химкинский городской суд отправил уроженца Азербайджана на 4 года в колонию.Преступник сначала отсидит свой срок и только потом уедет к себе на родину, Химкинский городской суд отправил бойца MMA из Азербайджана на 4 года в колонию, сообщает тг-канал Многонационал.

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