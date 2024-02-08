Боец ММА сначала отсидит свой срок и только потом уедет к себе на родину

Химкинский городской суд отправил уроженца Азербайджана на 4 года в колонию.Преступник сначала отсидит свой срок и только потом уедет к себе на родину, Химкинский городской суд отправил бойца MMA из Азербайджана на 4 года в колонию, сообщает тг-канал Многонационал.