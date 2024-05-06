Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряют Харьков из-за полного уничтожения систем ПВО российскими военными в районе города, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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