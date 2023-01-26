Приколисты

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Когда моя дочь еще немного подрастет, я скажу ей...

Когда моя дочь еще немного подрастет, я скажу ей...

Когда моя дочь еще немного подрастет, я скажу ей: 1. Если тебя ударили – немедленно собирай вещи. Веди себя, как будто произошло землетрясение – хватай документы, детей, с остальным разберешься позже.

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