«Разыскивается по статье УК»: судью Годинеса, выдавшего ордер на арест Путина, объявили в розыск

МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса. Он вместе с двумя коллегами выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за вывоз детей с территории военных действий.