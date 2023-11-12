«Разыскивается по статье УК»: судью Годинеса, выдавшего ордер на арест Путина, объявили в розыск

МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса. Он вместе с двумя коллегами выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за вывоз детей с территории военных действий.
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