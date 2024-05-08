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Анчелотти о жалобах «Баварии»: «А «Реал» жалуется на отмену гола из-за Начо. Киммих нырнул»

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и защитник Маттейс де Лигт остались недовольны тем, что на 13-й добавленной минуте матча Лиги чемпионов Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд перед тем, как нидерландец поразил ворота «Реала».

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