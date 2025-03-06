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“От смерти к жизни”: военкор Стешин рассказал о тактике борьбы с дронами-камикадзе ВСУ

“От смерти к жизни”: военкор Стешин рассказал о тактике борьбы с дронами-камикадзе ВСУ

Стратегия превращения «Дорог смерти» в «Дороги жизни» с помощью борьбы дронами-камикадзе ВСУ.Дмитрий Стешин, военный репортер "Комсомольской правды", поделился информацией о методах, используемых русскими бойцами для нейтрализации дронов-камикадзе ВСУ.

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