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Татарстан белән Ханой сәүдә һәм инвестиция бәйләнешләрен үстерү турында килеште

Татарстан белән Ханой сәүдә һәм инвестиция бәйләнешләрен үстерү турында килеште

Татарстан һәм Вьетнам Социалистик Республикасының Ханой халык комитеты үзара аңлашу турында меморандум имзалады.

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