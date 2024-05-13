Понедельник, 1️⃣3️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День Черноморского флота ВМФ России 🇷🇺 День охранно-конвойной службы МВД России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1637 год - французский кардинал Ришильё в целях личной безопасности отдал приказ закруглить все ножи, используемые при приёме пищи, так появился столовый нож 📔 1754 год - Елизавета Петровна подписала указ об учреждении первого в России государственного банка 📔 1836 год - началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск 📔 1942 год - школьница блокадного Ленинграда Татьяна Савичева сделала последнюю запись в своем дневнике, ставшим одним из символов Великой Отечественной войны 📔 1958 год - швейцарский инженер Жорж де Местраль зарегистрировал торговую марку "Velcrо" для своей текстильной застежки-липучке 📔 2000 год - по указу Президента в России созданы Федеральные округа и институт полномочных представителей Президента в Федеральном округе.