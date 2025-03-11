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Царьград

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Атака на Днепряны: пострадала женщина и разрушен жилой дом в Херсонской области

Атака на Днепряны: пострадала женщина и разрушен жилой дом в Херсонской области

В результате обстрела посёлка Днепряны в Херсонской области пострадала местная жительница. Женщина 1947 года рождения обратилась в больницу с осколочными ранениями.

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