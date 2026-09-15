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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» подписал экс-форварда «Металлиста 1925» Сидорова. Он покинул Украину без ведома клуба «по семейным обстоятельствам» год назад

Бывший форвард «Металлиста 1925» Алексей Сидоров присоединился к « Амкалу ». Клуб объявил о подписании 25-летнего нападающего.

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