Житель Аликанте: до Кузьминова в том же районе убили другого русского

Pexels/kat wilcox Еще один русский был убит в Вильяхойосе, провинция Аликанте, где обнаружили тело угнавшего вертолет Ми-8 на Украину перебежчика Максима Кузьминова, сообщил Косина Фусьон, владелец местного ресторана "Ла-Кала".
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