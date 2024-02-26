Житель Аликанте: до Кузьминова в том же районе убили другого русского

Pexels/kat wilcox Еще один русский был убит в Вильяхойосе, провинция Аликанте, где обнаружили тело угнавшего вертолет Ми-8 на Украину перебежчика Максима Кузьминова, сообщил Косина Фусьон, владелец местного ресторана "Ла-Кала".