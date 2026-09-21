"Единая Россия" и ЛДПР улучшили свои результаты на выборах АКЗС в 2026 году

А четыре партии показали результаты хуже, чем в 2021 году "Единая Россия" в 2026 году на выборах Алтайского краевого Законодательного собрания триумфально "взяла" все 34 одномандатных округа и получила более 42% голосов избирателей.
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