Гончаренко намекнула, что не хочет стоять над душой у Петросян и заставлять что-то делать

Тренер Инна Гончаренко высказалась об их с российской фигуристкой Аделией Петросян планах. «Я не заглядываю слишком далеко в будущее, потому что прекрасно понимаю: для Аделии работа со мной в новинку, всё даётся непросто, и непонятно, во что это выльется.