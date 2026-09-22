Гончаренко намекнула, что не хочет стоять над душой у Петросян и заставлять что-то делать

Тренер Инна Гончаренко высказалась об их с российской фигуристкой Аделией Петросян планах. «Я не заглядываю слишком далеко в будущее, потому что прекрасно понимаю: для Аделии работа со мной в новинку, всё даётся непросто, и непонятно, во что это выльется.
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