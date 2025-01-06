ТАСС: в 2024 году в России удалось сдержать активный рост мошенничеств

В России в 2024 году замедлился рост мошенничеств, в том числе телефонных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правовой статистики за период с января по ноябрь 2024 года, представленные Генпрокуратурой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии