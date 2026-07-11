В ИЯФ СО РАН создают системы электронного охлаждения для коллайдера NICA

Разработка ученых Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) систем электронного охлаждения (СЭО) для ионного коллайдера NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) позволит получить плотный ионный пучок и обеспечит высокую прямолинейность магнитного поля, повысив эффективность исследовательских возможностей коллайдера, 8 июля сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.