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Сегодня ГИБДД начинает штрафовать за летние шины

Сегодня ГИБДД начинает штрафовать за летние шины

До конца февраля для водителей легковых автомобилей за езду на летней резине штраф 500 рублей.С сегодняшнего дня, 1 декабря, и до конца февраля ГИБДД будет штрафовать водителей легковых автомобилей на 500 рублей за летние шины, сообщает тг-канал МВД МЕДИА.

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