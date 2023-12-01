Сегодня ГИБДД начинает штрафовать за летние шины

До конца февраля для водителей легковых автомобилей за езду на летней резине штраф 500 рублей.С сегодняшнего дня, 1 декабря, и до конца февраля ГИБДД будет штрафовать водителей легковых автомобилей на 500 рублей за летние шины, сообщает тг-канал МВД МЕДИА.