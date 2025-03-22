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Музей им. Андрея Рублева показал редкий экземпляр походного иконостаса

Музей им. Андрея Рублева показал редкий экземпляр походного иконостаса

В Музее им. Андрея Рублева представили выставку «Походный иконостас», которая рассказывает о феномене этих памятников, с одной стороны, а с другой, здесь показывают редкие и удивительные памятники, которые чудом дошли до наших дней в такой сохранности.

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