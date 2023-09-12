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Футболистка Англии Стэнуэй о Рубиалесе и поцелуе: «Мы хотим говорить о равенстве, чувствовать себя комфортно на работе, отстаивать то, что считаем правильным»

Футболистка Англии Стэнуэй о Рубиалесе и поцелуе: «Мы хотим говорить о равенстве, чувствовать себя комфортно на работе, отстаивать то, что считаем правильным»

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после того, как поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0).

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