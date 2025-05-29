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Политика как она есть

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В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 100 тысяч га

В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 100 тысяч га

Общая площадь лесных пожаров на территории Бурятии возросла до 104 704 га. Об этом в Telegram-канале сообщает Агентство лесного хозяйства Бурятии.

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