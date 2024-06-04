МИД России: Зеленский упрашивал глав СНГ приехать в Швейцарию, но все отказали

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС рассказал, что Владимир Зеленский лично вместе со своими западными союзниками обзванивал и просил лидеров СНГ посетить конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, однако, несмотря на это, все главы стран СНГ отказались ехать на саммит.
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