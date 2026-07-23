Песков: Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, заявил Песков. Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».