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Песков: Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, заявил Песков. Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

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