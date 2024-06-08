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Англия впервые за 70 лет трижды подряд пропустила первой на «Уэмбли». Серия из 3 игр без побед на стадионе – первая с 2018 года

Команда Гарета Саутгейта уступила Исландии (0:1) в заключительном товарищеском матче перед Евро-2024.

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