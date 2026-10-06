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Татар-информ

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ВС РФ поразили вражеский танкер в украинском порту

ВС РФ поразили вражеский танкер в украинском порту

Вооруженные Силы России поразили вражеский танкер в порту Южный. Удар был произведен БПЛА. Как сообщает Минобороны РФ, танкер доставлял горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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