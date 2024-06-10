Ультраправые на подъеме: Европе предстоят большие перемены

Европа с трепетом ожидает результатов выборов. В случае победы консерваторов на выборах в Европейский парламент Урсуле фон дер Ляйен, возможно, придётся договариваться с ними, сообщает The New York Times.
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