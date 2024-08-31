Экс-глава ВВС Украины после своего увольнения привел цитату Залужного

Свое увольнение с поста командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) прокомментировал словами бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного 31 августа в своем Telegram-канале.