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СКА – Автомобилист где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2023/2024 25 марта

В понедельник, 25 марта, сыграют СКА и Автомобилист в 2-го раунда Кубка Гагарина 2023/2024. Игра пройдет на стадионе «СКА-Арена».

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