В Кремле высказались о поддерживающих Украину россиянах

генрих кан

Конечно, человек волен приезжать и уезжать по воле своей, но... Я не говорю о тех, кто принял жесткую позицию по отношению к России. Это определившиеся враги. Я говорю о тех, которых называют человек-флюгер. Я говорю о тех, кто занимает выжидательную позицию. Кто ждет появления победителя, чтоб присоединиться к нему. На мой взгляд такой представитель рода человеческого не менее опасен, чем тот, кто в открытую нам противостоит.