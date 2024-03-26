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В Кремле высказались о поддерживающих Украину россиянах

В Кремле высказались о поддерживающих Украину россиянах

В России мало поддерживающих Украину граждан. Об этом aif.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Комментарии
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генрих кан
Конечно, человек волен приезжать и уезжать по воле своей, но... Я не говорю о тех, кто принял жесткую позицию по отношению к России. Это определившиеся враги. Я говорю о тех, которых называют человек-флюгер. Я говорю о тех, кто занимает выжидательную позицию. Кто ждет появления победителя, чтоб присоединиться к нему. На мой взгляд такой представитель рода человеческого не менее опасен, чем тот, кто в открытую нам противостоит.
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