Названо приблизительное количество казней в мире за прошлый год

Согласно ежегодному отчету международной правозащитной организации о применении смертной казни, в 2024 году было казнено больше людей, чем в любой другой год за последнее десятилетие, что в основном отражает значительный рост числа казней в Иране, Ираке и Саудовской Аравии .
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