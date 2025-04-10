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Инвестор назвал важным шагом лимит на «подозрительную» выдачу наличных в России

Инвестор назвал важным шагом лимит на «подозрительную» выдачу наличных в России

Законопроект, обязывающий банки ограничивать выдачу наличных через банкоматы при подозрении на мошенничество, является важным шагом в усилении защиты граждан от финансовых преступлений, заявил RT частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

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