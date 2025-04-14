❕ В Крыму восемь молодых специалистов примут присягу прокурора республики Торжественное мероприятие состоялось у мемориала 9 Героев Советского Союза в селе Геройское Сакского района.
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❕ В Крыму восемь молодых специалистов примут присягу прокурора республики Торжественное мероприятие состоялось у мемориала 9 Героев Советского Союза в селе Геройское Сакского района.