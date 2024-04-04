Олимпиаде конец? План Запада провалился! Бах признался, что Макрон и другие лидеры ЕС поддерживают заговор против игр в России

ИИ

Иван Иваныч

А никому не кажется, что господин Бах попросту пытается дискриминировать россиян? Если какие-либо соревнования организовывает Россия, то вместо того, чтобы порадоваться за развитие спорта, олимпийского движения Президент МОК начинает строить козни и пытаться сорвать соревнования- нахрена он нужен этот МОК. Спорт налаживает взаимоотношения между представителями государств, способствует установлению мирных отношений, а Бах превратил его в инструмент войны, пытается сводить счеты с людьми думающими не так, как лично он считает нужным. Так на то они и люди, чтобы думать, поступать по разному, а не ходить как роботы строем под указки недобитых фашистов Бахов и прочих. "Президент МОК Томас Бах заявил, что участников игр дружбы можно не допустить на Олимпийские игры"- на каком основании и почему? Если я пробежал стометровку в Москве или Пекине это что- не правильная стометровка или не такой правильный результат, чем скажем в Париже или Берлине? В спорте каждый имеет право соревноваться там, где он считает нужным, а не там, где ему укажет пальцем Бах. С какого рожна европейцы решили приватизировать Олимпийское движение? Спортсмены в любом случае будут соревноваться независимо от хотелок и разрешений всяких там пикейных жилетов типа Баха. Идиоты от МОК вместо того, чтобы искать компромиссное, взаимоприемлемое решение только усугубляют раскол, ставят спорт в зависимость от их собственных политических мировоззрений, уничтожают олимпийское движение.