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Владимир Гостюхин назвал сбежавшего из России Дмитрия Назарова раздутым мыльным пузырем

Владимир Гостюхин назвал сбежавшего из России Дмитрия Назарова раздутым мыльным пузырем

Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин высказался об уехавшем из России актере Дмитрии Назарове. Звезда «Дальнобойщиков» считает, что его коллега ничего из себя не представляет.

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