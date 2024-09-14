Из-за сильных дождей в Омской области погибло около 200 тыс. га посевов — минсельхоз. Также из-за переувлажнения в регионе позже началась уборочная кампания.
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Из-за сильных дождей в Омской области погибло около 200 тыс. га посевов — минсельхоз. Также из-за переувлажнения в регионе позже началась уборочная кампания.