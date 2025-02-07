Вывоз Киевом людей из Харькова и Купянска объяснили

Из Харькова и Купянска вывозили людей, чтобы там не осталось лояльных России граждан. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.
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