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Вывоз Киевом людей из Харькова и Купянска объяснили

Вывоз Киевом людей из Харькова и Купянска объяснили

Из Харькова и Купянска вывозили людей, чтобы там не осталось лояльных России граждан. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Ну прямо СЧАСТЛИВАЯ жизнь в ЕС, а как СКАКАЛИ, наверное не доскакали! Все виноваты, кроме ЗЕ -ХИ-ХИ!
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17 час.
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