Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хуситы: Красное море останется закрытым для связанных с Израилем кораблей

Хуситы: Красное море останется закрытым для связанных с Израилем кораблей

В Йемене заявили, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для прохода кораблей, связанных с Израилем, и обвинили США и Великобританию в попытках отвлечь внимание мировой общественности от «геноцида», происходящего в секторе Газе.

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