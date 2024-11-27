Собянин подвел итоги благоустройства в Новой Москве

В этом сезоне реализовали пять крупных проектов благоустройства: в Щербинке преобразили набережную реки Десны, во Внуково привели в порядок парк «Ручеек», а в Бекасово в парке «Сосны» облагородили пешеходные и велодорожки.
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