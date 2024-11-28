В Орле начали производить «крылатые вещи»

Почему «крылатые»? Потому что: произведены в городе-птице! распространяются по всей России, словно на крыльях! стремятся только вперед и вверх!Почему «крылатые»? Потому что: произведены в городе-птице! распространяются по всей России, словно на крыльях! стремятся только вперед и вверх! «Проект «Крылатые вещи» - уникальная возможность для орловских предприятий громко заявить о себе.