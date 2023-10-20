Первая атака ATACMS: Что произошло на аэродроме в Бердянске

НАТО бросает на украинский стол свои последние козыри Александр Ситников На фото: ракета ATACMS (Фото: Zuma/TASS) Главарь киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил США за то, что «договоренности выполняются».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии