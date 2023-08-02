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Австралийский бегун Питер Бол оправдан после сдачи допинг-теста на ЭПО

Антидопинговая служба Sport Integrity Australia прекратила расследование в отношении австралийского бегуна Питера Бола по делу о допинге.

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