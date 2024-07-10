Стюард сбил с ног капитана сборной Испании Морату после полуфинала Евро

Капитан сборной Испании, нападающий Альваро Мората получил нелепое повреждение уже после завершения полуфинального матча чемпионата Европы - 2024, в котором испанцы переиграли национальную команду Франции.
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