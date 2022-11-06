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США отправили «самолет судного дня» на авиабазу Рота в южной части Испании

США отправили «самолет судного дня» на авиабазу Рота в южной части Испании

Командование Военно-воздушных сил США перебросило самолет Boeing E-6 Mercury на территорию Испании. По информации мониторингового сервиса Flightradar24, машина прибыла в Европу 6 ноября утром, разместившись на авиабазе Рота в южной части Испании.

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