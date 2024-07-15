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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин о новом контракте с «Рейнджерс»: «Не лезу, пускай большие дяди разговаривают. У меня будет разговор о том, что бы хотелось поменять»

Сообщалось, что 28-летний вратарь рассчитывает подписать соглашение на 12,9 миллиона долларов в год. – Агенты разговаривают с руководством, я в это не лезу, у меня еще год контракта.

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