В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт

Конфликт вокруг Украины нанес зданиям и общественной инфраструктуре ущерб на сумму около 135 миллиардов долларов, повреждено 1,4 миллиона единиц жилья, говорится в опубликованном заявлении на сайте Международной организации ООН по миграции (МОМ).
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