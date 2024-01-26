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В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт

В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт

Конфликт вокруг Украины нанес зданиям и общественной инфраструктуре ущерб на сумму около 135 миллиардов долларов, повреждено 1,4 миллиона единиц жилья, говорится в опубликованном заявлении на сайте Международной организации ООН по миграции (МОМ).

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