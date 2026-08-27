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В селе Подгорном Республики Алтай построят модульный детский сад и спортзал

В селе Подгорном Республики Алтай построят модульный детский сад и спортзал

Глава Республики Алтай Андрей Турчак встретился с жителями села Подгорного Майминского района. Они обсудили проблемы с освещением и транспортом, а также вопросы строительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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