В селе Подгорном Республики Алтай построят модульный детский сад и спортзал

Глава Республики Алтай Андрей Турчак встретился с жителями села Подгорного Майминского района. Они обсудили проблемы с освещением и транспортом, а также вопросы строительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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