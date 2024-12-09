«Даллас» может провести матч 1/4 Кубка НБА против «Оклахомы» без Маршалла, Вашингтона, Харди и Клебера

Защитник Джейден Харди и форвард Макси Клебер точно не примут участия в матче. Главный тренер команды Джейсон Кидд заявил, что игру также могут пропустить из-за болезни форварды Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон.
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